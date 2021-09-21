"Московский патруль": полиция организовала проверку компании полетов на парапланах

"Не бойтесь, летают даже дети" – так обычно успокаивают своих клиентов владельцы парапланов. А еще за дополнительную плату можно выпить шампанское в воздухе или поесть торт.

Правда, нередко коммерсанты отодвигают "безопасность" на второй план. И после такого полета экстремалы становятся счастливыми обладателями проблем.

Случилось ли так с героиней нашего сюжета? Кто виноват в ее неприятностях? И какие документы не стоит подписывать перед взлетом – в сюжете телеканала Москва 24.

