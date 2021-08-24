"Московский патруль": в Подмосковье полицейские задержали интернет-мошенника

В Подмосковье полицейские задержали виртуально героя-любовника, который представлялся в переписке одиноким иностранцем, пилотом гражданской авиации, а на деле, по версии следствия, оказался обычным мошенником.

Фигурант засыпал потерпевших комплиментами и обещал совместный огромный дом за 100 тысяч долларов. По каким признакам удалось распознать альфонса? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.