Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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31 июля 2020, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в причастности к краже

"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в причастности к краже

"Московский патруль": в суде состоялись предварительные слушания по делу сестер Хачатурян

В Мосгорсуд поступило несколько ходатайств по делу Хачатурян

Мосгорсуд изберет меру пресечения сестрам Хачатурян 3 августа

Суд приступил к рассмотрению дела сестер Хачатурян

Мосгорсуд огласит решение по мере пресечения сестрам Хачатурян 3 августа

Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела двух старших сестер Хачатурян

Прокуратура не видит оснований для оправдания Мамаева и Кокорина

Кокорин и Мамаев пришли на заседание в суд

Прогулка по торговому центру закончилась уголовным делом. В подмосковных Луховицах в ближайшее время суд начнет рассматривать дело о краже!

На скамье подсудимых двое мужчин. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленники сначала побывали в магазине по продаже техники. Здесь они похитили несколько электронных устройств. А затем обвиняемые посетили парфюмерный магазин и тоже ушли не с пустыми руками. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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