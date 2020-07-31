"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в причастности к краже

Прогулка по торговому центру закончилась уголовным делом. В подмосковных Луховицах в ближайшее время суд начнет рассматривать дело о краже!

На скамье подсудимых двое мужчин. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленники сначала побывали в магазине по продаже техники. Здесь они похитили несколько электронных устройств. А затем обвиняемые посетили парфюмерный магазин и тоже ушли не с пустыми руками. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

