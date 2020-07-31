Мосгорсуд огласит решение по мере пресечения сестрам Хачатурян 3 августа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд 3 августа озвучит решение по мере пресечения для двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

"Мосгорсуд огласит решение по заявленным всеми участниками процесса ходатайствам 3 августа в 11:30 мск", – цитирует защитника ТАСС.

Прокуратура попросила на полгода продлить им запрет определенных действий и дополнительно запретить участие в публичных массовых мероприятиях. В судебном заседании сторона защиты ставила вопрос о передаче дела по подсудности в Бутырский суд Москвы, о возвращении дела в Генпрокуратуру России. Инициативу объяснили существенными противоречиями в обвинительном заключении и нарушениями при выделении дела в отношении младшей сестры. Потерпевшие, в свою очередь, вновь просили вернуть дело в связи с наличием неустановленного следствием корыстного мотива.

К рассмотрению дела младшей сестры Марии Бутырский суд Москвы приступит 10 августа. Адвокат подсудимой Валентина Фролова уточнила, что его не будут объединять с делом против старших сестер. В июне СК подтвердил завершение дополнительного расследования дела сестер.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался.

Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами. Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Старших сестер – Ангелину и Крестину – считают виновными в умышленном убийстве, а младшая должна быть направлена на принудительное лечение.