Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд отложил на конец июля пересмотр приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за две драки в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Отложить заседание до 31 июля 2020 года", – сказал судья. Заседание перенесли из-за неявки спортсменов в суд.

Ранее судебная коллегия Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор из-за "существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении". В результате приговор направили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Оба спортсмена 8 мая 2019 года были приговорены к тюремному заключению за драку и нападение на двух людей в 2018 году. Инцидент произошел в московском кафе. 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.

После возвращения в футбол Кокорин начал выступать за ФК "Сочи", куда перешел на правах аренды из "Зенита". Мамаев после расторжения контракта с "Краснодаром" выходит на поле за "Ростов".

