В столице задержан подозреваемый в кражах колес и шин на 750 тыс рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве полиция задержала подозреваемого в краже автомобильных колес, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

К оперативникам обратился 35-летний москвич, который заявил, что у него украли комплект зимних колес на литых дисках. Все это хранилось на подземной парковке на Мичуринском проспекте. Ущерб превысил 350 тысяч рублей. В ходе розыска полицейские задержали 25-летнего безработного.

"Выяснилось, что после предыдущей работы водителем у подозреваемого сохранилась карточка для въезда на парковку. Заехав туда на своем автомобиле, он погрузил комплект шин потерпевшего и отвез в гараж", – пояснили в столичном главке.

Полицейские также установили причастность злоумышленника к аналогичной краже комплекта летней резины с литыми дисками стоимостью 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенные шины и колеса вернули владельцам.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили медаль и ювелирные изделия у 101-летней пенсионерки в Москве. Полиция столицы инициировала проверку.