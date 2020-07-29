Полиция задержала мужчину, пытавшегося продать орден войны времен СССР на Арбате

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Столичная полиция задержала мужчину, попытавшегося продать орден войны времен СССР, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям полиции, данный предмет он пытался сбыть в пунктах оценки и скупки антиквариата на Арбате. Он предлагал орден Отечественной войны первой степени. Полицией было установлено, что он является подлинной государственной наградой.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"). Мужчине выдана подписка о невыезде.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину в связи с подозрениями в краже 11 наград фронтовика. По предварительным данным, он украл ордена и медали времен Великой Отечественной войны у женщины, которая была внучкой фронтовика.