В России могут ввести наказания за продажу военной формы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России предложили штрафовать за продажу военного обмундирования тем, кто не имеет права его носить. Кроме того, могут ужесточить ответственность за незаконное ношение военной формы и знаков. Такие поправки в КоАП готовит Минобороны, сообщает газета "Известия".

По данным издания, военное ведомство также разрабатывает поправки в Уголовный кодекс, согласно которым ношение военной формы при совершении преступлений станет отягчающим обстоятельством. Как считают эксперты, подобные меры поднимут авторитет армии и усложнят жизнь злоумышленникам.

В настоящее время предъявить служебное удостоверение в специализированных магазинах нужно только при покупке формы правоохранительных органов. А армейское обмундирование купить может любой желающий.

Военный эксперт Владислав Шурыгин призвал пресекать бесконтрольное использование военной формы. Именно так поступают в США и многих других зарубежных странах, напомнил он, отметив, что пока в спецмагазинах доступен любой элемент военной одежды или снаряжения. "Также форму продают и частные лица, которые незаконно приобретают ее, к примеру, на военных складах", – добавил эксперт. Он также подчеркнул, что доступностью армейской формы и знаков "пользуются ряженые, которые надевают камуфляж и попрошайничают, прикидываясь ветеранами боевых действий Афганистана, Чечни, а сейчас и Сирии".

"Чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо организовать централизованную продажу военной формы", – заявил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев. Однако тогда этот вид деятельности придется лицензировать, что техниески сложно, признался юрист. В качестве альтернативного пути он предложил изменить порядок продажи военной формы по примеру МВД, то есть продавать ее только по удостоверению личности.

Ранее сообщалось, что в России изменятся правила ношения военных наград на парадной форме. В частности, военнослужащие смогут размещать на планках с левой стороны кителя не более десяти госорденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков.