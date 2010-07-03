В Госдуме поддержали новые правила ношения орденов и медалей

Новые правила ношения государственных орденов и медалей, предложенные Минобороны, одобрил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"На заседании нашего комитета развернулась дискуссия, что многие злоупотребляют наградами, которые носят юбилейный характер", − рассказал парламентарий ИА "НСН". В качестве примера он привел медаль "250 лет собаководству".
"При этом отмечу, что военная форма подразумевает под собой парадность, солидность, опрятный внешний вид", − пояснил Швыткин. Депутат назвал излишним ношение наград, которые не характеризуют реальные заслуги военнослужащего.
Ранее сообщалось, что в России изменятся правила ношения военных наград на парадной форме. В частности, военнослужащие смогут размещать на планках с левой стороны кителя не более десяти госорденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков.
До этого такое правило применялось лишь к участникам парада в честь Дня Победы на Красной площади. Распространение этой нормы на всех российских военных, считают в Минобороны, позволит пресечь практику ношения на груди "иконостасов" из медалей, выданных неизвестными общественными организациями.
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