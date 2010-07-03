В России изменятся правила ношения военных наград − СМИ

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В России изменятся правила ношения военных наград, пишут “Известия” со ссылкой на источники в Минобороны. По информации издания, российским военным разрешат носить на парадной форме не более десяти госорденов, медалей и других ведомственных геральдических знаков.

Ранее такое правило действовало лишь для солдат и офицеров, принимающих участие в параде в честь Дня Победы на Красной площади. Его ввели для того, чтобы военнослужащие не украшали форму рядами медалей и памятных знаков, многие из которых зачастую мало говорят о реальных заслугах их обладателя, отмечает издание.

Однако, согласно готовящимся поправкам, носить награды по новым правилам будут все военные без исключения. Если же разрешенных к ношению наград окажется больше десяти, то придется выбрать самые важные из них.

Как пояснили "Известиям" в Минобороны, эти нововведения направлены против так называемых "иконостасов", когда, наряду с госнаградами, носят десятки медалей, выданных неизвестными общественными организациями. По данным издания, в мае Минобороны планирует внести соответствующие изменения в "Правила ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в ВС России", которые были приняты в июне 2015 года.