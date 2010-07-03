В парадах Победы приняли участие 7 тысяч военнослужащих ВДВ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В военных парадах по всей стране 9 мая приняли участие более семи тысяч представителей Воздушно-десантных войск (ВДВ), говорится на сайте Минобороны РФ.

На Красной площади прошли расчеты Рязанского высшего командного училища ВДВ имени Василия Маргелова и 331-го парашютно-десантного полка 98-й дивизии ВДВ с новейшими автоматами АК-12. В центре столицы проехала механизированная колонна 137-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии ВДВ на боевых машинах десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

"Сегодня вечером десантники-артиллеристы из 30 орудий будут салютовать Великой Победе в городах-героях Туле и Новороссийске, а также городах Улан-Удэ и Уссурийске", – указали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Москве. По Красной площади прошагали около 13 тысяч военнослужащих и проехали 132 единицы техники. Пешая колонна состояла из 35 парадных расчетов – офицеров, сержантов, солдатов, курсантов военных училищ, суворовцев, кадетов и юнармейцев. По главной площади России впервые проехали кабриолеты Aurus.

Перед началом парада на Красной площади выступил Владимир Путин. Президент поздравил россиян с Днем Победы и поблагодарил ветеранов.

Подробности Парада Победы – в трансляции Москва 24.

