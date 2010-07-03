Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы

Фото: mil.ru. Генерал-лейтенант К.А. Вершинин с боевыми товарищами — воздушными асами Великой Отечественной войны.

В преддверии 74-й годовщины Победы Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные фронтовые снимки полководцев Великой Отечественной войны. Большинство фотографий представят широкой публике впервые, сообщили в военном ведомстве.

Как пояснили в Минобороны, "мультимедийный раздел познакомит интернет-пользователей с неизвестными ранее снимками из семейных альбомов прославленных военачальников". На фотографиях герои ВОВ запечатлены в обстановке боевых действий. Комментарии под снимками были составлены на основе воспоминаний родственников военачальников.



В частности, на сайте Минобороны интернет-пользователи могут увидеть фотографии маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова, Александра Василевского, Родиона Малиновского. Снимки были сделаны во время известных сражений и важных стратегических операций, отметили в ведомстве.

"Некоторые кадры запечатлели моменты исторической встречи главкома ВМФ Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом на Ялтинской конференции", – сказано в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что в библиотеке "Московской электронной школы" появилась новая подборка материалов Главархива о героях Великой Отечественной войны. Ранее не публиковавшиеся документы разместили на платформе МЭШ в рамках медиапроекта "Герои Советского Союза – наследникам Победы". В них речь идет о советских летчиках, спасавших экипаж ледокола "Челюскин", а также об участниках гражданской войны в Испании, Великой Отечественной и советско-японской войн. В департаменте образования и науки пообещали, что библиотека МЭШ будет регулярно пополняться уникальными архивными документами, а также видео- и аудиоматериалами, газетными статьями и фотографиями.