Госдума приняла закон о праве иностранцев служить в России по контракту

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает иностранным гражданам, законно находящимся на территории РФ, заключить контракт о прохождении военной службы.

Согласно документу, передает Агентство "Москва", иностранцы могут воспользоваться этим правом только один раз. Чтобы заключить контракт повторно, им потребуется получить российское гражданство.

Закон также уточняет, какие категории военнослужащих и граждан приводятся к военной присяге. Кроме того, в первом пункте статьи 40 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" понятие "поступивший на военную службу" отныне заменяется понятием "поступивший на военную службу по контракту или проходящий военную службу по призыву".

Инициаторам закона стали депутаты Павел Дорохин от фракции КПРФ, Александр Шерин от ЛДПР и группа парламентариев "Единой России", в том числе Юрий Швыткин, Алексей Хохлов и Роман Романенко.

Ранее в Госдуме предложили военкомам общаться с призывниками в игровой форме. По мнению депутата Бориса Чернышова, нужно сократить количество социально-психологических анкет для новобранцев, а вместо этого заранее организовывать встречи с военкомом, чтобы познакомить молодых людей с условиями в казармах.

В нижней палате парламента также назвали сроки возможной отмены призыва в армию. Как полагает председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, это произойдет через 10–15 лет. Он пояснил, что со временем удельный вес тех, кто служит не по контракту, будет сокращаться.