Минобороны оценило появление должности главного сержанта

В Минобороны пояснили, что никаких новых штатных должностей главных сержантов в Вооруженных силах России вводиться не будет. Это только эксперимент Южного военного округа (ЮВО).
"В ЮВО инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается, и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке", – пояснили в военном ведомстве (цитата РИА Новости).
Эти сержанты отбираются из лучших. Это лидеры в коллективах младших командиров воинских частей, и они будут оказывать методическую помощь коллегам.
Ранее стало известно, что введение должности главного сержанта является экспериментом командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Новая должность подразумевает административные и управленческие обязанности.
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