Москвича задержали за попытку продажи государственной награды СССР

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве полицейские задержали мужчину за попытку продажи государственной награды СССР. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по городу.

Известно, что 29-летний житель Москвы собирался продать награду в одном из магазинов в центре города на улице Новый Арбат.

"У злоумышленника была изъята медаль "Ветеран труда". Согласно заключению эксперта, награда является подлинной государственной наградой СССР", – рассказали в МВД.

В свою очередь, мужчина заявил, что нашел медаль на улице.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статьям 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 324 УК РФ "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград".

Подозреваемый отпущен до суда под подписку о невыезде.

Ранее 57-летнего москвича задержали при попытке продажи наград СССР. У него были изъяты орден Красной Звезды и орден Отечественной войны II степени.