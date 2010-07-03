Москвича задержали при попытке продажи наград СССР

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке сбыта наград СССР в центре Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, 57-летнего москвича арестовали на улице Арбат. У него изъяли орден Красной Звезды и орден Отечественной войны II степени.

"Со слов злоумышленника награды он нашел на улице", – говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают личность законного владельца наград.

Возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград").

Ранее сотрудники полиции задержали в столице мужчину, незаконного торговавшего клинками Третьего рейха образцов 1933, 1934 и 1937 годов.