Неизвестные похитили медаль и ювелирные изделия у 101-летней пенсионерки в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция столицы инициировала проверку после информации о краже медали и ювелирных изделий у пожилой женщины. Инцидент, как сообщает Агентство "Москва", произошел в центре города.

"В ОМВД России по Пресненскому району Москвы поступила карточка происшествия по сообщению гражданки. Возраст заявительницы – 101 год", – рассказали информагентству в правоохранительных органах.

По данным полиции, к женщине, проживающей по адресу Вспольный переулок, дом 10, пришли неустановленные лица и под предлогом замены труб проникли в квартиру. После этого пенсионерка заметила пропажу ценных вещей.

Ранее сообщалось, что с банковского счета пенсионера в Москве украли более 500 тысяч рублей. Столичная полиция начала по данному факту проверку.

