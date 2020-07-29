Неизвестные похитили медаль и ювелирные изделия у 101-летней пенсионерки в Москве

21:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция столицы инициировала проверку после информации о краже медали и ювелирных изделий у пожилой женщины. Инцидент, как сообщает Агентство "Москва", произошел в центре города.
"В ОМВД России по Пресненскому району Москвы поступила карточка происшествия по сообщению гражданки. Возраст заявительницы – 101 год", – рассказали информагентству в правоохранительных органах.
По данным полиции, к женщине, проживающей по адресу Вспольный переулок, дом 10, пришли неустановленные лица и под предлогом замены труб проникли в квартиру. После этого пенсионерка заметила пропажу ценных вещей.
Ранее сообщалось, что с банковского счета пенсионера в Москве украли более 500 тысяч рублей. Столичная полиция начала по данному факту проверку.
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