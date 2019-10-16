"Московский патруль": хакера Ярослава Сумбаева экстрадируют в РФ

Хакера Ярослава Сумбаева, которого подозревают в убийстве следователя транспортной полиции Евгении Шишкиной, вернут на родину. Экстрадировать мужчину распорядилась министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

Именно в этой стране предполагаемый заказчик преступления скрывался от российского правосудия. Евгению Шишкину убили недалеко от собственного дома, когда она собиралась ехать на работу 10 октября 2018-го. Практически сразу у следствия появилась версия, что преступление связано с ее работой.

Среди достаточно резонансных дел, которые она вела, было как раз то, в котором фигурировал Сумбаев и еще 28 человек. Всех их подозревали в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7. Считается, что на незаконных операциях предполагаемые мошенники заработали не меньше 17 миллионов рублей.

Все фигуранты этого дела – молодые люди, многие студенты. И хотя преступление было средней тяжести, Шишкина планировала подвести его под создание преступного сообщества, что в случае с интернет-аферами стало бы прецедентом и сильно утяжелило бы наказание.

Тогда предполагаемый лидер мошенников – Ярослав Сумбаев, якобы, решился на убийство и нанял двух киллеров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.