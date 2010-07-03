В Росавиации пояснили допуск к полетам авиакомпании S7 в Грузию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания S7 сможет начать полеты в Кутаиси только после восстановления сообщения с Грузией, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве назвали нормальной практикой ситуацию, когда авиакомпании продлевают или получают допуск на выполнение полетов, чтобы в случае открытия воздушного сообщения приступить к ним без замедления.

В S7 пояснили, что допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией "Сибирь" вместо авиакомпании "Глобус" в рамках объединения авиакомпаний. Однако это не дает права осуществлять рейсы в Грузию в условиях запрета.

Ранее Росавиация допустила "Сибирь" (S7) до полетов в Кутаиси, Пекин и Женеву.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. В Москве обещали подумать об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".

Ранее сообщалось, что Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против Минтранса РФ на 25 миллионов долларов. В грузинской авиакомпании считают, что запрет наносит финансовый ущерб и нарушает права потребителей.