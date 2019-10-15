Володин оценил возможность восстановления авиасообщения с Грузией

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна извиниться перед Россией и российским народом, а уже после этого можно будет говорить о восстановлении авиасообщения между странами. Речь об этом шла на встрече Володина с президентом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье, сообщают "Дни.ру".

Спикер Госдумы напомнил, что Москва отменила авиасообщение с Грузией после антироссийских выступлений в республике. Также Володин указал, что законодатели хотели запретить импорт грузинского вина.

"Но президент Владимир Путин дал шанс. Дал шанс Грузии, грузинскому народу, чтобы они ситуацию поправили", – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы попросил Фурнье донести эту информацию до Тбилиси.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".

Инициативы связаны с июньскими антироссийскими акциями в Грузии. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако депутат заявил, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.