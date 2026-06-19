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Новости

19 июня, 18:50

Общество

"Качество жизни": косметолог объяснила, помогает ли фейсфитнес убрать второй подбородок

"Качество жизни": косметолог объяснила, помогает ли фейсфитнес убрать второй подбородок

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Действительно ли с помощью гимнастики для лица можно укрепить мышцы и убрать второй подбородок? Какие упражнения дают эффект, а какие могут навредить?

Сколько времени нужно заниматься фейсфитнесом, чтобы увидеть результат? Есть ли противопоказания к таким упражнениям, и кому они не рекомендуются?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Наталья Чигрова.

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