"Качество жизни": косметолог объяснила, помогает ли фейсфитнес убрать второй подбородок

Действительно ли с помощью гимнастики для лица можно укрепить мышцы и убрать второй подбородок? Какие упражнения дают эффект, а какие могут навредить?

Сколько времени нужно заниматься фейсфитнесом, чтобы увидеть результат? Есть ли противопоказания к таким упражнениям, и кому они не рекомендуются?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Наталья Чигрова.