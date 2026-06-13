"Качество жизни": врач рассказала, какие болезни могут скрываться за усталостью

Каждый третий житель большого города живет с постоянным чувством усталости, даже не подозревая, что это может быть опасный синдром, а не просто результат бешеного ритма жизни. Почему жители мегаполисов чувствуют себя разбитыми даже после отпуска?

Какие болезни могут скрываться за обычной усталостью? Какие продукты крадут нашу энергию, а какие могут ее дать? О чем говорит постоянная сонливость днем? И как справиться с постоянной сонливостью, апатией и отсутствием энергии?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

