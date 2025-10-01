Форма поиска по сайту

01 октября, 13:00

"Доктор 24": врач рассказал о популярных народных советах о здоровье

Какие советы мам и бабушек о здоровье стоит принять к сведению, а о каких можно забыть? Насколько вредно хрустеть пальцами? Нужно ли всегда носить шапку, чтобы избежать заражения менингитом? Опасно ли читать лежа? Какие еще народные рекомендации не имеют под собой оснований?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил главный специалист терапевтической службы ФБГУ "Объединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Олег Гайсенок.

Программа: Доктор 24
обществовидео

