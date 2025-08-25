Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, как защититься от ядовитых токсинов

"Доктор 24": врач рассказала, как защититься от ядовитых токсинов

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски из-за распространения "Стратуса"

Минимальный школьный набор для ребенка в Москве обойдется в 16 тыс рублей

Воздух в Москве остыл до 8 градусов в ночь на 25 августа

"Утро": москвичам рассказали о погоде 25 августа

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 60% 25 августа

"Новости дня": навес "сухие ноги" установят на вокзале Славянский бульвар

"Новости дня": более 200 семей из района Люблино переедут в новый дом по реновации

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 25 августа

Россиян не будут штрафовать за использование VPN

В каких повседневных вещах содержится много ядовитых токсинов? Какой вред для здоровья они могут принести? Как от него защититься?

Как вернуть ребенка в обычный ритм жизни после летних каникул? Что делать, чтобы он настроился на учебу? Как наладить режим дня? Почему важно изменить питание?

Почему нельзя отказываться от кабачков, которые присылают родственники? Зачем есть этот овощ в августе и сентябре?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Мария Веселова, главврач детской городской поликлиники № 133 Дина Русинова и врач-диетолог Анастасия Тараско.

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика