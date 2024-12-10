"Доктор 24": дерматолог рассказала, как ретинол влияет на состояние кожи

Кому нужно использовать сыворотки и кремы с ретинолом, чтобы замедлить старение и защититься от ранних глубоких морщин? В каких случаях нужно есть больше продуктов с ретинолом? Что именно он делает с нашей кожей изнутри и снаружи? Когда ретинол может не улучшить качество кожи, а навредить?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Ирина Веревкина.