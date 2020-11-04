"Ночная смена": интервью с Лили Талбот

В эфире программы "Ночная смена" – интервью с игровым дизайнером Лили Талбот. Девушка рассказала, почему взрослые любят, казалось бы, детские игры. Кроме того, она затронула тему своей профессии.

С приглашенным гостем пообщалась Полина Ермолаева.

