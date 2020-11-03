Москвичей оштрафуют за непредоставление тестов на COVID-19 после возвращения в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Москвичи, не предоставившие данные тестирования на коронавирус после возвращения из-за границы в РФ, будут оштрафованы. Общая сумма взысканий составляет 2 миллиона 632 тысячи рублей, сообщает Агентство "Москва".
В Роспотребнадзоре напомнили, что в столице продолжается мониторинг граждан, вернувшихся из-за рубежа. Они обязаны сделать ПЦР-тест на COVID-19, для этого доступны лаборатории в аэропортах и в городских поликлиниках по предварительной записи.
"Несмотря на доступность этой услуги в Москве, расширение в Москве сети лабораторий, выполняющих такие исследования, по-прежнему более 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и результаты тестирования не вносят в ЕПГУ в течение трех дней после прилета", – отметили в ведомстве.
На данный момент в столице составили 1 796 протоколов по части 2-й статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает штраф на сумму до 40 тысяч рублей.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 90% граждан РФ, вернувшихся из-за границы с коронавирусом, прибыли из Турции. Речь идет о более 10 тысячах положительных тестов.
90% ввезенных случаев коронавируса в РФ приходится на туристов из Турции
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