Жириновский призвал прекратить выезд россиян за рубеж в целях туризма

19:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Россиянам не стоит выезжать за рубеж в туристических целях из-за ситуации с коронавирусом, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом политический деятель написал в своем Telegram.
Так, Жириновский назвал решение о возобновлении туристического потока россиян в южные страны преждевременным. Он считает, что причиной новой вспышки коронавируса являются вернувшиеся с отдыха граждане, которые завезли инфекцию в страну.
"В связи с вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны", – отметил Жириновский.
Он добавил, что поездки должны осуществляться только в страны с остановившейся эпидемией. Речь идет о передвижениях в будущем.
Ранее сообщалось, что порядка 90 процентов всех заболевших коронавирусом составляют россияне, прибывшие после отдыха. На пляжах и в ресторанах наблюдается большое скопление людей, поэтому заражение большинства людей неизбежно.
Кроме этого, москвичей, которые вернулись в Россию из-за границы и не сдали ПЦР-тест на коронавирус, оштрафовали на миллион рублей. Сотрудники Роспотребнадзора составили 2 179 уведомлений о явке для составления протоколов об административных правонарушениях.
Большинство заразившихся коронавирусом недавно вернулись с отдыха
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