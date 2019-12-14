Город-машина, город-офис, город для зарабатывания денег… Именно так десять лет назад социологи и урбанисты называли Москву. Они же и подсчитали, что 75 процентов жителей проводили свободное время не выходя из дома! Буквально прятались в своей квартире. Ученые начали бить тревогу. И тогда город выбрал новый путь развития. Как сегодня мегаполис заставляет нас выйти из дома и отдыхать в городском пространстве? Почему парки – излюбленное место москвичей? Какие механизмы заставляют людей гулять пешком по городу не только летом? И как изменился наш индекс счастья? Об этом в документальном фильме "Во власти городов. Удовольствия".