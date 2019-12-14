"Путешествие в Рождество" на площади Революции. Прямой эфир

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В столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество".

На площади Революции на открытом огне готовят национальный литовский торт шакотис, а в карамельной мастерской посетителей учат делать леденцы на палочке. Все желающие могут написать письмо Деду Морозу в специальном почтовом отделении, где в поте лица работают эльфы.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" принес волшебство во все округа столицы. До 13 января можно будет посетить творческие мастерские, мастер-классы по керлингу и хоккею, посмотреть спектакли и ледовые шоу.