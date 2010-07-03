Эксперт поддержал идею продлить продажу российского вина до полуночи

Фото: depositphotos/Sonar

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин высказался в поддержку идеи продлить продажу российских вин до полуночи. Об этом сообщает RT.

"Отличная идея, на мой взгляд. Я не вижу ничего предосудительного... если человек... купил бутылку российского вина вместо суррогатного пива или пивных напитков, которые непонятно из чего сделаны", – заявил эксперт, указав на большое количество нелегальных точек продажи алкоголя.

Кроме того, Шапкин видит в подобной мере аспект поддержки российских виноделов. Розничным продавцам станет выгодно держать в ассортименте напитки российского производства. В качестве ограничительной меры можно установить минимальную цену за одну бутылку напитка.

"Нужны дополнительные критерии: во-первых, это минимальная цена – она должна быть не менее 120 рублей за бутылку или 150 рублей за литр. То есть это вино должно быть определенного уровня. Во-вторых, это должно быть не крепленое вино, а вино сухое", – добавил специалист.

По существующим правилам, продавать алкогольные напитки в России можно только с 8:00 до 23:00. При этом отдельные субъекты федерации могут ужесточать график по своему усмотрению.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить до полуночи время продажи отечественного вина в России. Эту норму предлагают закрепить на законодательном уровне в качестве поправки в законопроект о виноградстве и виноделии.

