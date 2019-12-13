18:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин открыл фестиваль "Путешествие в Рождество". Мэр посетил одну из площадок на Манежной площади.
"Сегодня начинается любимый москвичами фестиваль «Путешествие в Рождество», который ежегодно посещают миллионы людей. В этом году, думаю, он очень понравится и будет очень посещаем. Мы разворачиваем площадки в центре города, в микрорайонах. В больших парках, в скверах, на площадях. Город оживает и становится праздничным", – сказал Собянин.
По словам мэра, для создания новогоднего настроения сегодня в городе включают зимнюю подсветку.
"Счастья, здоровья, успехов, всего самого доброго!" – поздравил с наступающими праздниками москвичей Собянин.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января 2020 года. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках города. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года!".
Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес из 130 елок и 29 арт-объектов ("Московская тройка", "Нюрнбергская рождественская мельница" и другие), в центре которого возвышается 20-метровая ель, украшенная тремя километрами гирлянд и 3,5 тысячи игрушек. Тонкие нити гирлянд создают иллюзию "фарфоровой" полупрозрачности игрушек, выполненных из акрила.
На Манежной площади гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам, знаменитым своими рождественскими традициями, – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.
В фестивальных шале этих городов можно присоединиться к мастер-классам. Здесь горожане могут научиться делать французские рождественские венки под руководством художников из Эльзаса или готовить вкусные конфеты в "Карамельной мастерской".
На фестивальной площадке между Манежной площадью и площадью Революции гости смогут отведать угощения со всей Европы. Среди них жареные каштаны и французский торт "Рождественское полено", бельгийские вафли и шоколад, латвийская запеканка "Зивью-пудиньш", рижские шпроты и шакотис из Литвы.
А еще каждый день на этой фестивальной площадке можно встретить сказочных персонажей, приехавших из европейских столиц: брюссельскую Шоколадницу, Бургомистра с огромным ключом от рождественской ярмарки, литовскую Рагону, в чьей корзинке прячется черный кот, и других.
На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток.
Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях. На 20 площадках пройдет рождественский квест.
В новогоднюю ночь все площадки фестиваля будут работать до 03:00. Гостей ждут традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры.
Всего около 4,2 тысячи декоративных световых объектов установили в столице к празднованию Нового года, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Пешеходные зоны и парки встречают своих гостей световыми тоннелями, новогодними фотозонами, ярко горящими цифрами "2020" и другими праздничными конструкциями.
Большие световые арочные конструкции установили на улице Тверской, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади и площади Революции, основные магистрали и центральные улицы города украшает праздничная иллюминация и декоративная подсветка.
Москву заканчивают украшать к новогодним праздникам
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