"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 12 января

В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Температура воздуха в столице 12 января составляет минус 4–6 градусов. В городе продолжает идти снег, ожидается, что за сутки выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков.

К вечеру в Москве осадки станут локальными, а атмосферное давление начнет расти, что означает ослабление влияния циклона на погоду в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.