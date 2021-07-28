"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается в четверг

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 29 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 26 градусов тепла.