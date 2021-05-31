"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается во вторник

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 1 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 15 градусов тепла.