Москвичей предупредили об "обвале холода" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К концу недели погода в Москве испортится. Ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Ближе к ночи среды в столице начнутся осадки. Предположительно, выпасть может 5 миллиметров влаги. Четверг обещает быть пасмурным, но теплым. В последний день рабочей недели сохранится неустойчивая погода с высокой вероятностью дождей и гроз. Ожидается, что дневная температура будет в пределах от 20 до 25 градусов выше нуля.
Похолодание начнется в субботу. Могут пройти небольшие дожди. Температура опустится до плюс 17–22 градусов. В воскресенье температура воздуха не превысит плюс 13–18 градусов днем и плюс 5–10 – ночью.
Между тем в Подмосковье в начале следующей недели в утренние часы могут быть заморозки.
Ранее сообщалось, что в среду вечером и в ночь на четверг в столице может пройти интенсивный ливень. Согласно прогнозу, выпадет 33% месячной нормы осадков.
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