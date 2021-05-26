Москвичей предупредили о сильном ливне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интенсивный ливень прогнозируется в Москве вечером в среду и в ночь на четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, в городе выпадет до 33% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов.

По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшую ночь столица будет находиться в зоне атмосферного фронта, вместе с которым придут дожди.

В субботу ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха. Ночью будет около 10–12 градусов тепла, днем ожидается 20–22 градуса.

В воскресенье будет облачно, временами пройдет дождь. Столбики термометров в ночные часы покажут около +10 градусов, днем – 16–18 градусов тепла.

Сохранится довольно плотный северо-восточный ветер. В последний день мая понижение температуры продолжится.