"Сити": что смотреть в кино на этой неделе в Москве

Команда проекта "Сити" собрала подборку премьер, которые уже можно увидеть в кинотеатрах столицы.

На экранах – продолжение комедии "Батя". В новой части Евгений Цыганов примерил образ пожилого родителя. Во время съемок в деревне местные жители приняли его за настоящего старожила и начали делиться новостями.

Также в прокате – историческая драма "Падение короны". Лента рассказывает о последних днях правления Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Сюжет основан на дневниках королевского слуги и показывает трагическую сторону монархии – не дворцовые балы, а страх, отчаяние и крушение привычного мира.

Подробнее – в программе "Сити".