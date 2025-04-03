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03 апреля, 16:45

Культура

"Сити": что смотреть в кино на этой неделе в Москве

"Сити": что смотреть в кино на этой неделе в Москве

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Команда проекта "Сити" собрала подборку премьер, которые уже можно увидеть в кинотеатрах столицы.

На экранах – продолжение комедии "Батя". В новой части Евгений Цыганов примерил образ пожилого родителя. Во время съемок в деревне местные жители приняли его за настоящего старожила и начали делиться новостями.

Также в прокате – историческая драма "Падение короны". Лента рассказывает о последних днях правления Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Сюжет основан на дневниках королевского слуги и показывает трагическую сторону монархии – не дворцовые балы, а страх, отчаяние и крушение привычного мира.

Подробнее – в программе "Сити".

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