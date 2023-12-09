"Сити": какие столичные концерты подготовили в декабре

Команда "Сити" сделала подборку концертов, которые можно посмотреть в столице в декабре. Например, можно сходить в международный Дом музыки на постановку "Щелкунчик". В стоимость каждого билета входит подарок, цены начинаются от 2 000 рублей.

В Большом театре покажут оперу "Великая дружба". Ее покажут в рамках фестиваля "Видеть музыку". Впервые оперу поставили в 1947 году, но почти сразу запретили из-за особенностей сюжета. Подробнее – в программе "Сити".