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09 декабря, 13:30

Культура

"Сити": какие столичные концерты подготовили в декабре

"Сити": какие столичные концерты подготовили в декабре

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"Сити": топ-5 столичных концертов в декабре

"Сити": какие столичные концерты подготовили в декабре

Команда "Сити" сделала подборку концертов, которые можно посмотреть в столице в декабре. Например, можно сходить в международный Дом музыки на постановку "Щелкунчик". В стоимость каждого билета входит подарок, цены начинаются от 2 000 рублей.

В Большом театре покажут оперу "Великая дружба". Ее покажут в рамках фестиваля "Видеть музыку". Впервые оперу поставили в 1947 году, но почти сразу запретили из-за особенностей сюжета. Подробнее – в программе "Сити".

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