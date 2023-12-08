"Сити": топ-5 столичных концертов в декабре

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 концертов, которые можно посмотреть в столице. Замыкает рейтинг музыкально-танцевальный спектакль "Око", подготовленный в концертном зале парка "Зарядье".

На четвертой строчке – программу из музыки С. Рахманинова, И. Стравинского и И. Штрауса подготовили в Большом зале Консерватории. На третьем месте – струнный квартет "Каприччо" исполнит шедевры "Времен года" Антонио Вивальди в концертном зале музея Пушкина.

Второе место занимает кубинский коллектив Hot Havana Оrchestra. Программу "В ритме латино" можно послушать в оранжерее на ВДНХ.

На вершине топа расположилось фолк-рок-шоу оркестра волынщиков Москвы, которое пройдет вечером 8 декабря в Доме музыки. Подробнее – в программе "Сити".