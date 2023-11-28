"Сити": выставка "В каморке папы Карло" в музее-квартире Алексея Толстого

Выставка под названием "В каморке папы Карло" проходит в музее-квартире Алексея Толстого на Спиридоновке в Москве. Ее поделили на тематические блоки: исторический, современный и детский. Взрослым будет интересно посмотреть иллюстрации и эскизы к приключениям деревянного мальчика, которые раскроют новый смысл сказки о Буратино.

Детям может понравиться огромный Карабас-Барабас в углу помещения, который управляет главными героями. Прийти на выставку можно до середины марта. Билеты обойдутся в 200 рублей. Подробнее – в программе “Сити”.