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28 ноября, 13:50

Культура

"Сити": выставка "В каморке папы Карло" в музее-квартире Алексея Толстого

"Сити": выставка "В каморке папы Карло" в музее-квартире Алексея Толстого

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Выставка под названием "В каморке папы Карло" проходит в музее-квартире Алексея Толстого на Спиридоновке в Москве. Ее поделили на тематические блоки: исторический, современный и детский. Взрослым будет интересно посмотреть иллюстрации и эскизы к приключениям деревянного мальчика, которые раскроют новый смысл сказки о Буратино.

Детям может понравиться огромный Карабас-Барабас в углу помещения, который управляет главными героями. Прийти на выставку можно до середины марта. Билеты обойдутся в 200 рублей. Подробнее – в программе “Сити”.

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культуравидеоАнастасия АрслановаЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
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