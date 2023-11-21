Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 17:04

Культура

"Сити": бесплатная экспозиция "Movement" и другие выставки Москвы

"Сити": бесплатная экспозиция "Movement" и другие выставки Москвы

Театр Наций представит новую версию пьесы "Макбет"

Театр Наций представит спектакль "Макбет"

"Тайны кино": Георгий Вицин, Олег Табаков, Петр Глебов

"Тайны нашей эстрады": путь к зрителю группы "Наутилус Помпилиус"

У пространства Москвы на выставке-форуме "Россия" появился аудиогид

Москвичам рассказали о выставке "Само по себе" в Cube.Moscow

Прослушивания нового сезона проекта "Музыка в метро" стартовали в Москве

"Мой район. Навигатор": живопись воссоздают в усадьбе Покровское-Стрешнево

Новости часа: возведение самостроя в Печатниках пресекли на начальном этапе

Полина Федосова представила топ лучших выставок столицы, которые стоит посетить. На пятой строчке рейтинга расположилась выставка Movement фотографа Владимира Глынина. Четвертое место разделили две экспозиции в ГЭС-2: первая посвящена авангардистке Ольге Розановой, вторая – космическим мечтам и разочарованиям от начала 20 века до наших дней.

Топ-3 замыкает выставка "Садовое кольцо", представляющая типовые советские дома серии П-3. Второе место заняла экспозиция Ростислава Лебедева в ММОМА. Возглавило рейтинг иммерсивное шоу "Шестой океан", которое погрузит гостей в мир трехмерных иллюзий. Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культурагородвидеоРоман КарловКсения ЧепенкоПолина Федосова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика