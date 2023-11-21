"Сити": бесплатная экспозиция "Movement" и другие выставки Москвы

Полина Федосова представила топ лучших выставок столицы, которые стоит посетить. На пятой строчке рейтинга расположилась выставка Movement фотографа Владимира Глынина. Четвертое место разделили две экспозиции в ГЭС-2: первая посвящена авангардистке Ольге Розановой, вторая – космическим мечтам и разочарованиям от начала 20 века до наших дней.

Топ-3 замыкает выставка "Садовое кольцо", представляющая типовые советские дома серии П-3. Второе место заняла экспозиция Ростислава Лебедева в ММОМА. Возглавило рейтинг иммерсивное шоу "Шестой океан", которое погрузит гостей в мир трехмерных иллюзий. Подробнее – в программе "Сити".