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08 ноября, 13:50

Общество

"Сити": топ-3 нон-фикшн книг, вышедших осенью 2023 года

"Сити": топ-3 нон-фикшн книг, вышедших осенью 2023 года

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Команда "Сити" сделала подборку новых книг в жанре нон-фикшн, которые вышли осенью 2023 года. Например, можно полистать книгу Памелы Друкерман "Взрослых не бывает". Американская журналистка, которая много лет живет во Франции, размышляет об отношении к возрасту.

Также вышла книга позитивной психологии Ольги Примаченко "Все закончится, а ты нет". Работа посвящена тому, как человеку пережить потери и горе.

Кроме того, вышло исследование этнографов Надежды Адамович и Натальи Серегиной "Интимная Русь". В книге авторы подняли темы семьи, брака и отношений мужчин и женщин в древней Руси.

Подробности – в программе "Сити".

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