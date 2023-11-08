"Сити": топ-3 нон-фикшн книг, вышедших осенью 2023 года

Команда "Сити" сделала подборку новых книг в жанре нон-фикшн, которые вышли осенью 2023 года. Например, можно полистать книгу Памелы Друкерман "Взрослых не бывает". Американская журналистка, которая много лет живет во Франции, размышляет об отношении к возрасту.

Также вышла книга позитивной психологии Ольги Примаченко "Все закончится, а ты нет". Работа посвящена тому, как человеку пережить потери и горе.

Кроме того, вышло исследование этнографов Надежды Адамович и Натальи Серегиной "Интимная Русь". В книге авторы подняли темы семьи, брака и отношений мужчин и женщин в древней Руси.

Подробности – в программе "Сити".