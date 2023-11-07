Названа зарплата учителей иностранных языков в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на результаты анализа, проведенного сервисом "Авито Работа".

Эксперты заметили, что в начале ноября спрос на учителей иностранных языков вырос на 67%, а предложение по заработной плате на 11%, до 120 тысяч рублей.

Так, больше всего востребованы оказались педагоги по китайскому языку. В начале текущего месяца насчитывалось в 3,6 раза больше вакансий, чем в ноябре прошлого года, а предложения по заработку для таких учителей выросли на 64%.

Как отметил управляющий директор сервиса Артем Кумпель, возросший интерес к китайскому языку объясняется его востребованностью на рынке труда.

"Наша страна активно сотрудничает с Китаем, развивает культурное и торговое взаимодействие – это создает высокий спрос на специалистов, владеющих китайским языком и способных содействовать развитию деловых связей", – добавил он.

Что касается педагогов по русскому языку, спрос на них вырос в 2,2 раза. Так, в Екатеринбурге такой учитель сможет получать 60–75 тысяч рублей в месяц.

В свою очередь, востребованность учителей по английскому языку выросла на 57%, а их средние зарплаты увеличились на 7%.

Анализ также показал, что соискатели в целом в последнее время стали активно проявлять интерес к вакансии учителя. Увеличение числа откликов составило 39% год к году.

Ранее аналитики опросили 85 регионов РФ о ситуации с востребованностью учителей и выяснили, что больше всего в России не хватает учителей по математике.

В 35 из 40 регионов заявили о вакантных местах для таких педагогов. Также в 31 регионе востребованы учителя русского языка, в 29 – иностранных языков, в 24 – литературы, а в 21 регионе рассказали о необходимости учителей начальных классов. В 33% опрошенных субъектов РФ сообщили о недостатке в учителях физики.



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