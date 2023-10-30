Аналитики назвали топ-10 профессий с самыми быстрорастущими зарплатами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики сервиса "Авито Работа" назвали 10 профессий с самыми быстрорастущими зарплатами по России, сообщает "Радио 1".

По данным исследования, осенью 2023 года общий прирост зарплаты составил 38% год к году и достиг отметки в 60 137 рублей. Первое место досталось фрезеровщикам. Прирост заработной платы составил 68% и достиг в среднем 98 341 рубля. На втором месте расположились стропальщики. Их зарплата увеличилась на 56%, до 69 584 рублей. На третьем месте – токари. Зарплата для представителей этой профессии выросла на 55%, до 101 017 рублей.

Аналитики выяснили, что рост заработной платы машинистов составил 55%. При этом в среднем они получают 89 551 рубль. Операторы ПК зарабатывают 47 940 рублей, то есть их зарплата увеличилась на 43%. У слесаря – на 41%, до 67 997 рублей. Сварщики и водители автобусов теперь в среднем получают 79 014 и 71 568 рублей соответственно, за год их зарплата стала больше на 39%. У бригадиров и плиточников увеличение зарплаты составило 38%, таким образом, среднее предложение по России – 120 100 и 102 357 рублей.

"В третьем квартале 2023 года в сфере производства и сельского хозяйства количество вакансий увеличилось в 2,2 раза, а средние предлагаемые зарплаты – на 35% (61 290 рублей). В отрасли строительства спрос работодателей вырос в 1,9 раза. В текущем году компании готовы предложить зарплату в среднем 68 621 рубль, что на 27% выше, чем в аналогичном периоде в прошлом году"‎, – рассказал директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.

Ранее большинство россиян выразили мнение, что больше всего можно заработать в сфере IT и энергетики. Порядка 65% опрошенных считают самой прибыльной работу в сфере информационных технологий, а 46% – энергетику и добывающую промышленность. Всего в опросе приняли участие около 3,5 тысячи респондентов.

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