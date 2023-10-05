Большинство россиян считают работу в IT-сфере самой выгодной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство россиян выразили мнение, что больше всего можно заработать в сфере IT и энергетики. Около 65% опрошенных считают самой прибыльной работу в сфере информационных технологий, а 46% – энергетику и добывающую промышленность. Об этом пишет RT, ссылаясь на результаты исследования, в котором приняли участие около 3,5 тысячи респондентов.

Почти треть россиян (29%) выделили сферу финансов и предпринимательства, 23% – строительство, а 21% опрошенных людей указали, что выгоднее всего участвовать в разработке искусственного интеллекта.

Работа в сфере нанотехнологий является прибыльной по мнению 17% опрошенных, а 16, 13 и 12% отметили области робототехники, промышленности и медицины соответственно.

Меньше всего голосов получили сферы образования (7%) и сельского хозяйства (5%), а в варианте "другое" россияне чаще всего называли должности в сфере государственного управления, продаж, стоматологии и юриспруденции.

Ранее россиянам стали известны самые необычные способы дополнительного заработка. Эксперты предложили подработать диктором на железнодорожном вокзале и тайным покупателем, а также предложили работу в массовке. Еще жителям России предложили вакансии экскурсовода и пешехода-исследователя.

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в РФ