Россияне назвали необычные причины трудоустройства на новую работу

Фото: depositphotos/pressmaster

Голос рекрутера и любовь к животным названы одними из необычных факторов, влияющих на решение россиян о трудоустройстве. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос проводился на территории РФ среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет.

Согласно данным исследования, принимая решение о выходе на новую работу, 93% опрошенных обращают внимание на рейтинг компании, отзывы бывших сотрудников и близкое расположение офиса к дому. При этом 6% респондентов признались, что при трудоустройстве обращают внимание на голос проводящего собеседование рекрутера или на любовь будущего начальника к кошкам.

Как рассказали опрошенные, некоторых из них "загипнотизировал" голос рекрутера или будущего руководителя.

В сервисе добавили, что иногда без раздумий россияне выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, а также руководителям, родившимся с ними в один день. Кроме того, при трудоустройстве на некоторых влияет архитектура здания или дизайн офиса, отметили аналитики.

Ранее сообщалось, в 60% российских компаний есть работающие сверхурочно сотрудники. При этом в 63% случаев работодатель выдает премию за дополнительный труд, 20% дают дополнительный выходной, а 14% фирм повышают зарплату.

Эксперты назвали основные причины увольнения москвичей