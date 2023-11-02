Работающие сверхурочно сотрудники трудятся в 60% российских компаний

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В 60% компаний России есть работающие сверхурочно сотрудники, выяснили аналитики. Об этом со ссылкой на опрос одного из сервисов по подбору персонала пишет RT.

Исследование показало, что у 34% фирм такой практики нет, а еще 6% представителей предприятий не располагают такой информацией. При этом в 63% случаев работодатель выдает премию за дополнительный труд, 20% дают дополнительный выходной, а 14% фирм повышают зарплату, пишут аналитики.

Кроме того, 10% работников получают возможность работать удаленно на следующий день после сверхурочного дня, а 2% – получают грамоты.

При этом работники 19% компаний сообщили, что их никак не поощряют за сверхурочные работы. Причиной такого большинство из них назвало "нехватку рук", также достаточное число опрошенных сослались на большой объем работы и на то, что они так заменяют своих отдыхающих или болеющих коллег.

Однако, по словам замгендиректора сервиса Александра Ветеркова, если работник решил поработать дольше, так как ему захотелось проявить инициативу или доделать рабочие задачи, то он не сможет рассчитывать на оплату переработки.

Сверхурочная работа оплачивается только в том случае, если сотрудника к ней привлекает работодатель. Вместо оплаты работник может выбрать отгул, подчеркнул он.

Ранее свыше половины россиян заявили, что хотели бы получить оплачиваемый отпуск от работодателя в качестве подарка. Второй по популярности желаемый подарок от работодателя – командировка в интересное место. На третьем месте расположилась электроника, а за ней – бесплатный тур.

В 86% российских компаний принято дарить подарки сотрудникам или награждать их за достижения. Оставшиеся 14% опрошенных заявили, что мечтают о введении такой практики своим работодателем, отмечалось в исследовании.

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