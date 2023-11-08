Попова заявила о начале новой волны заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России зафиксирована вторая волна заболеваемости COVID-19, так как количество заболевших за месяц увеличилось ровно в два раза. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках правительственного часа в Совете Федерации, передает ТАСС.

Вторая волна, по ее словам, более высокая, чем первая, которая прошла в сентябре.

"Заболеваемость поднимается. Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35–36 тысяч за прошедшую неделю", – отметила глава ведомства.

При этом, как она утверждает, около 30% от общего количества заболевших приходится на три самых крупных региона России – Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. В связи с этим Попова пришла к выводу, что волна только выходит на пик и будет распространяться в дальнейшем по всей стране.

"Сегодняшняя ситуация расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема", – сообщила она.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что среди всех случаев заболевания преобладающим является штамм "Омикрон". Кроме того, она отмечает, что волны заболеваемости гриппом и COVID-19 в стране конкурируют друг с другом.

"Пока идет волна ковида, мы не видим подъема гриппа, и наоборот", – заявила Попова.

Однако она добавила, что примерно 40% россиян уже привиты от гриппа и темпы вакцинации говорят о том, что жители России будут защищены от вируса. Но Попова напомнила, что кампания по вакцинации еще не завершена в стране и продлится до конца ноября.

"65 миллионов доз вакцины поставлено в субъекты РФ. Это почти вся вакцина. Из них больше 60 миллионов доз уже введено. То есть у нас иммунная прослойка составляет около 40%. Этого еще недостаточно", – подчеркнула глава ведомства.

Ранее стало известно, что прививку от гриппа в Москве сделали почти 5,9 миллиона человек. Это составляет 46,4% от общего населения города. Более миллиона привитых из общего числа – дети.

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 31,7% – оперштаб