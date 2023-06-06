"Сити": сериал "Ухожу красиво" выйдет на Wink в июне

Среди главных премьер июня стоит отметить сериал "Ухожу красиво" на Wink. Это история про оперуполномоченного ОВД, который встал на путь героя.

Только вчера Борис страдал от затяжной депрессии, пил и отлынивал от работы. Теперь его не узнать – сам берется за сложные дела, рвется в бой и жертвует самым дорогим. Но все эти геройства – лишь попытка очистить карму, ведь Борис узнал, что умирает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.