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Культура

"Сити": сериал "Ухожу красиво" выйдет на Wink в июне

"Сити": сериал "Ухожу красиво" выйдет на Wink в июне

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Среди главных премьер июня стоит отметить сериал "Ухожу красиво" на Wink. Это история про оперуполномоченного ОВД, который встал на путь героя.

Только вчера Борис страдал от затяжной депрессии, пил и отлынивал от работы. Теперь его не узнать – сам берется за сложные дела, рвется в бой и жертвует самым дорогим. Но все эти геройства – лишь попытка очистить карму, ведь Борис узнал, что умирает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культурасериалывидеоПолина Федосова
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